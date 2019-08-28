Руни прокомментировал обвинения в измене жене



Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что он не изменял жене с девушкой, с которой его заметили рано утром в Ванкувере.

"Между нами ничего не было. Мы не были с ней наедине в лифте. Она лишь попросила у меня автограф и совместное фото, больше ничего. Я не собираюсь мириться с подобными слухами", - приводит слова Руни Mirror.

Ранее сообщалось, что жена Руни Колин может развестись с футболистом, обвиняя его в алкогольной зависимости.

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