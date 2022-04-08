Руни прокомментировал слова Роналду о том, что англичанин ему завидует

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Руни прокомментировал слова Роналду о том, что англичанин ему завидует

Фото: твиттер Руни\Автор неизвестен

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался о том, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду назвал его и Каррагера завистниками.

Криштиану оставил такой комментарий под фотографией Руни с Каррагером со студии Sky Sports, где они критиковали трансфер португальца в "МЮ".

"Я увидел это утром. Я бы сказал, что, наверное, нет футболиста, который бы не завидовал Криштиану Роналду. Его карьера, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал... его пресс!

Все игроки, кроме Лионеля Месси, завидуют Криштиану", – сказал англичанин.

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