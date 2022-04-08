Руни прокомментировал слова Роналду о том, что англичанин ему завидует
Фото: твиттер Руни\Автор неизвестен
Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался о том, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду назвал его и Каррагера завистниками.
Криштиану оставил такой комментарий под фотографией Руни с Каррагером со студии Sky Sports, где они критиковали трансфер португальца в "МЮ".
"Я увидел это утром. Я бы сказал, что, наверное, нет футболиста, который бы не завидовал Криштиану Роналду. Его карьера, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал... его пресс!
Все игроки, кроме Лионеля Месси, завидуют Криштиану", – сказал англичанин.
Также не пропустите: Холанд хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Руни прокомментировал слова Роналду о том, что англичанин ему завидует
-
"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"
-
Тренер "Айнтрахта" остался доволен игрой своей команды против "Барселоны"
-
Лэмпард может быть уволен из "Эвертона"
-
Шоу может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Хави прокомментировал ничью с "Айнтрахтом"
-
Бензема не хочет впадать в эйфорию после победы над "Челси"
-
Гвардиола не планирует покидать "Манчестер Сити"
-
ПСЖ хочет переманить спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи
-
Гасперини высказался о ничьей с "Лейпцигом"
-
Тедеско прокомментировал ничью с "Аталантой"
-
Главные новости дня: 7 апреля
-
Успех "Марселя", провал "Ромы": результаты Лиги Конференций 7 апреля
-
Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля
-
"Рома" Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге Конференций
-
"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы
-
"Барселона" теряет Пике
-
Гвардиола может возглавить топ-сборную
-
"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить основного защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18