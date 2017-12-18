Руни прокомментировал возможный трансфер Жиру в "Эвертон"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни прокомментировал возможный переход нападающего "Арсенала" Оливье Жиру в его клуб.

"Думаю, ещё один форвард нам бы не помешал. Такой игрок, как Жиру, должен выходить в стартовом составе. Каждый раз, появляясь на поле, он забивает, против него сложно играть. На мой взгляд, когда Жиру выходит в стартовом составе, "Арсенал" становится сильнее", - сказал капитан.

Соглашение француза с "Арсеналом" действует до лета 2019 года. В этом сезоне Жиру провёл 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил четыре гола.

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