Руни провел блестящий матч в чемпионате МЛС
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни сделал хет-трик к в матче чемпионата МЛС с "Реал Солт-Лейк" 5:0 (2:0).
"Ди Си Юнайтед" - "Реал Солт-Лейк" - 5:0 (2:0)
Голы: Руни, 34 (с пенальти) - 1:0, Руни, 41 - 2:0, Руни, 65 - 3:0, Родригес, 76 - 4:0, Сегура, 80 - 5:0.
В нынешнем сезоне 33-летний Руни провел 3 матча в чемпионате МЛС, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
35' | @WayneRooney steps up and buries the PK! 1-0 United!#DCU | #DCvRSL pic.twitter.com/BBscS7tAw4— D.C. United (@dcunited) 17 марта 2019 г.
41' | Easy as you like! @WayneRooney!#DCU | #DCvRSL pic.twitter.com/gCGnutHajE— D.C. United (@dcunited) 17 марта 2019 г.
65' | @WayneRooney completes the hat trick! Amazing passing combination from @LuchoAcosta94 and @JrMoreno8!#DCU | #DCvRSL pic.twitter.com/R5VsWhWCX2— D.C. United (@dcunited) 17 марта 2019 г.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34