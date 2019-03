Руни провел блестящий матч в чемпионате МЛС

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни сделал хет-трик к в матче чемпионата МЛС с "Реал Солт-Лейк" 5:0 (2:0).

"Ди Си Юнайтед" - "Реал Солт-Лейк" - 5:0 (2:0)

Голы: Руни, 34 (с пенальти) - 1:0, Руни, 41 - 2:0, Руни, 65 - 3:0, Родригес, 76 - 4:0, Сегура, 80 - 5:0.

В нынешнем сезоне 33-летний Руни провел 3 матча в чемпионате МЛС, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

35' | @WayneRooney steps up and buries the PK! 1-0 United!#DCU | #DCvRSL pic.twitter.com/BBscS7tAw4