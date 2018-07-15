Руни провел дебютную игру за "Ди Си Юнайтед"
Форвард Уэйн Руни провел дебютный матч за "Ди Си Юнайтед".
Англичанин вышел на замену во второй тайме и принял участие в двух голевых атаках своего клуба.
Отметим, что игра завершилась победой "Ди Си Юнайтед" над "Ванкувер Уайткепс" со счетом 3:1.
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|М
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|60
|2
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|34
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|3
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|34
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
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|Реал Солт-Лейк
|34
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|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
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|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
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|Хьюстон Динамо
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