Руни провел дебютную игру за "Ди Си Юнайтед"

Форвард Уэйн Руни провел дебютный матч за "Ди Си Юнайтед".

Англичанин вышел на замену во второй тайме и принял участие в двух голевых атаках своего клуба.

Отметим, что игра завершилась победой "Ди Си Юнайтед" над "Ванкувер Уайткепс" со счетом 3:1.

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