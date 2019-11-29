Руни провел первую тренировку в "Дерби Каунти"

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Руни провел первую тренировку в "Дерби Каунти"

Форвард Уэйн Руни приступил к тренировкам в "Дерби Каунти".

Напомним, что 34-летний футболист подписал с клубом соглашение в августе, однако играть сможет только с января. Руни будет играющим тренером.

До этого Руни два сезона провел в МЛС, играя за "Ди Си Юнайтед". Руни провел за клуб 50 матчей, забил 23 гола и отдал 13 ассистов.

"Дерби Каунти" выступает в Чемпионшипе, где после 18 туров занимает 14-е место.

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