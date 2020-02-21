Руни проводит 500-ю игру в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни принимает участие в игре против "Фулхэма".

Как сообщает Match of the Day, 34-летний футболист проводит 500-й матч в английских чемпионатах (АПЛ и Чемпионшип).

На счету Руни 393 игры за "Манчестер Юнайтед", 98 в составе "Эвертона" и 9 за "Дерби Каунти".

В текущем сезоне Руни провел 12 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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