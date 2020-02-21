Руни проводит 500-ю игру в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни принимает участие в игре против "Фулхэма".
Как сообщает Match of the Day, 34-летний футболист проводит 500-й матч в английских чемпионатах (АПЛ и Чемпионшип).
На счету Руни 393 игры за "Манчестер Юнайтед", 98 в составе "Эвертона" и 9 за "Дерби Каунти".
В текущем сезоне Руни провел 12 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18