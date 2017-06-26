Руни проводит свой отпуск на Ибице

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни проводит свой отпуск вместе со своей женой Колин и бывшими партнерами по клубу Уэсом Брауном и Дарроном Гибсоном на Ибице.

Как информирует Daily Mail, форвард "красных дьяволов", несмотря на то, что он еще не определился с местом продолжения своей карьеры, выглядел достаточно беззаботным. При этом футболист не брезговал употреблением алкогольных напитков.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Бернардески. | soccernews.ru