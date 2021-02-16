Руни раскритиковал ВАР: "Без него футбол станет лучше"

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни негативно высказался о системе ВАР.

"Ряд решений ВАР в АПЛ просто разочаровали. Непонятно, как судьи пришли к тому или иному решению. Лично я считаю, что без ВАР футбол станет лучше.

Мы должны полагаться на судей, чтобы они хорошо делали свою работу. Дайте им делать свою работу, уважайте их решения, даже если они вам не нравятся.

ВАР лишает моменты эмоций. У меня было несколько голов, когда я забивал на грани офсайда. Забил, смотрю на бокового арбитра, вижу, что флаг опущен и он бежит к центру поля и все - продолжаю праздновать. Это смешно, что игроки ждут одну-две минуты, чтобы увидеть, что гол засчитали.