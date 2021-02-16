Руни раскритиковал ВАР: "Без него футбол станет лучше"

Теги уэйн руни

Руни раскритиковал ВАР: "Без него футбол станет лучше"Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни негативно высказался о системе ВАР.

"Ряд решений ВАР в АПЛ просто разочаровали. Непонятно, как судьи пришли к тому или иному решению. Лично я считаю, что без ВАР футбол станет лучше. 

Мы должны полагаться на судей, чтобы они хорошо делали свою работу. Дайте им делать свою работу, уважайте их решения, даже если они вам не нравятся.

ВАР лишает моменты эмоций. У меня было несколько голов, когда я забивал на грани офсайда. Забил, смотрю на бокового арбитра, вижу, что флаг опущен и он бежит к центру поля и все - продолжаю праздновать. Это смешно, что игроки ждут одну-две минуты, чтобы увидеть, что гол засчитали.

Когда празднуют взятие ворот - это тот единственный момент, когда фанаты чувствуют связь со своим клубом и игроками. Уберите это, и связь будет разорвана", – приводит слова Руни Sky Sports.

Читать также: Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Почеттино назвал главную цель ПСЖ

Почеттино назвал главную цель ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов