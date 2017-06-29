Руни раскрыл некоторые детали своей будущей карьеры

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о своем ближайшем будущем.

"У меня есть много предложений на столе, как из Англии, так и из-за рубежа. Я играл всего за два клуба Премьер-Лиги, и это единственные два клуба Премьер-Лиги, за которые я буду играть. Я буду принимать решение исключительно с точки зрения спортивной составляющей. Я определюсь со своим будущим в течение следующих нескольких недель, посовещавшись предварительно со своей семьей", - приводит слова 31-летнего нападающего The Sun.

Напомним, три года назад "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Сауля. | soccernews.ru