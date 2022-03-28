Руни рассказал, как в 14 лет послал Фергюсона

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Руни рассказал, как в 14 лет послал Фергюсона

Фото: соцсети / Автор неизвестен

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что изначально не хотел присоединяться к "красным дьяволам".

"Сэр Алекс Фергюсон хотел подписать меня, когда мне ещё было 14. Он созванивался с моими родителями. Я тогда отвечал: "Передайте ему, чтобы шёл к чёрту. Я хочу выступать за "Эвертон". Потом со временем я понял, что хочу играть у Фергюсона. Я перешёл в "Юнайтед" из-за него", - цитирует Руни The Sun.

Форвард выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба - 253 гола в 559 матчах.

Руни выиграл с командой 16 трофеев, в том числе 5 титулов  АПЛ и Лигу Чемпионов.

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