Руни рассказал, какой из клубов обладает сильнейшей атакой в мире



Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни, выступающий за "Дерби Каунти", заявил, что лучшей атакой в мире в настоящее время обладает "Ливерпуль".

"Голы часто образуются благодаря взаимодействию атакующих игроков. Прекрасным примером является атакующая тройка "Ливерпуля". Глубину обеспечивают Салах и Мане, которые заставляют защитников садиться ниже к своим воротам. Благодаря этому Фирмино может опуститься ближе к середине поля, чтобы получить мяч. В этот момент защитники расслабляются, а Мане и Салах на огромной скорости врываются в свободные зоны.

Примерно также играла "Рома", когда Тотти был на позиции "десятки" и у них были два очень быстрых вингера.

Мне тяжело это признать, но "Ливерпуль" обладает сильнейшей атакой в мире на данный момент", - приводит слова Руни The Times.

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