Руни рассказал о поездках с Роналду в Макдональдс

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился воспоминаниями о том, как он выступал за манкунианцев вместе с португальцем Криштиану Роналду.

"Когда я перешел в "Манчестер Юнайтед", то мы ездили на тренировки и матчи вместе с Роналду. Как-то ночью перед матчем мы заехали в Макдональдс, так как Криштиану хотел получить "биг мак". Он хотел набрать вес, так как был очень худым. Я вел машину, поэтому мне пришлось ехать за его бургером", - приводит слова Руни Goal.com.

Напомним, что Руни играл за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 годы. Роналду выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы.

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