Руни рассказал о причинах ухода из "Эвертона"

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о причинах своего ухода из "Эвертона".

"В "Эвертоне" перед концом сезона мне чётко дали понять, что были бы рады, если бы я ушёл. Я всё ещё не знаю, почему это произошло. Мне казалось, что я играл хорошо" - цитирует 32-летнего англичанина ESPN.

Напомним, что летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед", за сезон сыграл 40 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

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