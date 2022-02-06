Руни рассказал о роли алкоголя в своей жизни
Фото: инстаграм Руни\Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер "Дерби" Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем, которые он испытывал во времена своей игровой карьеры.
"Я потратил много времени на то, чтобы научиться с этим справляться. Ты как будто оказывался в таком положении, в котором тебе некомфортно.
Я допустил много ошибок. Иногда они попадали в прессу, иногда – нет. Мне было тяжело справляться со всем тем, что было в газетах, а также иметь дело с главным тренером Фергюсоном и со своей семьей.
Бывали периоды, когда у меня была пара дней без футбола, и я просто запирался где-нибудь и пил, пытаясь выкинуть все из головы. Люди могут быть в курсе, что я любил порой выпить, но все было гораздо сложнее.
Просто все накладывалось: игра за свою страну, за "Юнайтед", давление из-за того, что происходило в личной жизни. Когда я рос, у нас было не принято с кем-либо делиться такими вещами, ты должен был сам как-то справляться, а не просить о помощи.
Когда что-то происходило в моей жизни, это всегда было связано с алкоголем. Ничего такого не происходило тогда, когда я был трезв. И поэтому мне пришлось решать этот вопрос. Теперь у меня нормальные отношения с алкоголем. Проблем нет. Я временами выпиваю, но не так, как прежде. Все под контролем. Но никогда не было такого момента, когда я считал себя алкоголиком", – сказал Руни.
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