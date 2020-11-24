Руни рассказал о своих размышлениях по поводу перехода в "Барселону"
Английский нападающий Уэйн Руни признался, что в 2010 году всерьёз задумывался об уходе в "Барселону".
Тогда футболист поссорился с сэром Алексом Фергюсоном и потребовал выставить его на трансфер. Через некоторое время конфликт удалось уладить и форвард заключил новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами".
"Помню, как однажды я размышлял: "Представим, что "Барса" подписала меня. Там Месси, Хави, Иньеста и Бускетс". В то время Месси играл не так, как сейчас, а гораздо шире. Мне казалось, что я мог бы прекрасно вписаться в состав, опускаться за мячом и смотреть на забегания других игроков. Помню, как думал об этом, однако потом мы решили все проблемы. Мы во всём разобрались, и это было самым важным для меня", - рассказал Руни.
В итоге звёздный игрок выступал за "МЮ" до 2017 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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