Руни рассказал об эмоциональном переходе из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Уэйна Руни
Известный английский нападающий Уэйн Руни поделился воспоминаниями о своём трансфере из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в 2004 году.
"Перед Евро-2004 меня предлагали другим клубам, так как "Эвертону" нужны были деньги. Меня разочаровала эта ситуация, потому что я любил "Эвертон" и хотел играть за эту команду. Меня подталкивали выбрать "Челси", поскольку их предложение было наиболее выгодным, но я сказал, что хочу перейти в "Манчестер Юнайтед".
Клуб терял в деньгах, поэтому мне сказали, что я смогу перейти в "МЮ", если подам запрос на трансфер. Я чувствовал себя загнанным в угол, но это футбол. Я пошёл в столовую, взял салфетку и написал на ней: "Я, Уэйн Руни, прошу трансфер из футбольного клуба "Эвертон". Вернулся в офис Мойеса, отдал ему салфетку и говорю: "Вот и всё", - приводит слова Руни Manchester Evening News.
Форвард выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год, сыграл 559 матчей, забил 253 гола и сделал 146 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18