Руни рассказал об эмоциональном переходе из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Уэйна Руни

Известный английский нападающий Уэйн Руни поделился воспоминаниями о своём трансфере из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в 2004 году.

"Перед Евро-2004 меня предлагали другим клубам, так как "Эвертону" нужны были деньги. Меня разочаровала эта ситуация, потому что я любил "Эвертон" и хотел играть за эту команду. Меня подталкивали выбрать "Челси", поскольку их предложение было наиболее выгодным, но я сказал, что хочу перейти в "Манчестер Юнайтед".

Клуб терял в деньгах, поэтому мне сказали, что я смогу перейти в "МЮ", если подам запрос на трансфер. Я чувствовал себя загнанным в угол, но это футбол. Я пошёл в столовую, взял салфетку и написал на ней: "Я, Уэйн Руни, прошу трансфер из футбольного клуба "Эвертон". Вернулся в офис Мойеса, отдал ему салфетку и говорю: "Вот и всё", - приводит слова Руни Manchester Evening News.

Форвард выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год, сыграл 559 матчей, забил 253 гола и сделал 146 ассистов.

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