Руни рассказал, почему Пике не заиграл в "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Дерби Каунти" и экс-игрок "МЮ" Уэйн Руни рассказал, почему у защитника Жерара Пике не получилось заиграть в манчестерском клубе.
"Пике был молод и над ним все издевались. Его карьеру в "МЮ" решил матч с "Болтоном". Тогда Фергюсон решил, что для Премьер Лиги он не годится", - цитирует Руни Goal.
Напомним, в 2007 году "МЮ" на выезде проиграл "Болтону" (0:1) после ошибки Пике, которого заменили на 59-минуте. На данный момент футболист выступает в "Барселоне", куда он перешел в 2008 году.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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