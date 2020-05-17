Руни рассказал, почему Пике не заиграл в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Дерби Каунти" и экс-игрок "МЮ" Уэйн Руни рассказал, почему у защитника Жерара Пике не получилось заиграть в манчестерском клубе.



"Пике был молод и над ним все издевались. Его карьеру в "МЮ" решил матч с "Болтоном". Тогда Фергюсон решил, что для Премьер Лиги он не годится", - цитирует Руни Goal.



Напомним, в 2007 году "МЮ" на выезде проиграл "Болтону" (0:1) после ошибки Пике, которого заменили на 59-минуте. На данный момент футболист выступает в "Барселоне", куда он перешел в 2008 году.

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