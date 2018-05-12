Руни рискует пропустить свой прощальный матч в "Эвертоне"

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Руни рискует пропустить свой прощальный матч в "Эвертоне"

Участие форварда "Эвертона" Уэйна Руни в матче 38-го тура АПЛ против "Вест Хэма" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 32-летний футболист травмировал колено и может не успеть восстановиться к поединку с "молотобойцами".

Напомним, что матч "Вест Хэм" - "Эвертон" состоится 13 мая в 17:00 по московскому времени. Эта игра должна стать прощальной для Руни, поскольку летом он покинет мерсисайдский клуб.

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