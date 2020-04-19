Руни: "Роналду и Месси побили бы мой рекорд за 3-4 года"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что форварды "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Барселоны" Лионель Месси побили бы его рекорд по числу забитых голов за манкунианцев (253). Также Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (53).

"Я не являюсь прирожденным бомбардиром, хотя это и может показаться странным. Я не был Линекером или ван Нистелроем. Но я горжусь тем, что являюсь лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, хотя в то же время за них играли более сильные нападающие, чем я.

Мне удалось стать лучшим бомбардиром за счет времени. Я выступал за "МЮ" на протяжении 13 лет, а за сборную Англии - 15. У меня было много времени, чтобы установить рекорды.

Думаю, что Кейну не понадобится много времени, чтобы обойти меня в сборной. Я буду гордится им, когда он превзойдет мое достижение. Бобби Чарльтон 50 лет ждал, когда я обойду его. Надеюсь, что мне не придется так долго ждать нового рекордсмена.

В "Манчестер Юнайтед" рекорд продержится дольше, так как футболисты больше не играют за клуб так долго, как раньше.

Я думаю, что Месси или Роналду превзойдут мой рекорд за 3-4 года, если решат доигрывать в "МЮ", - цитирует Руни в The Times.

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