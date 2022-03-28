Руни: "Роналду всё так же раздражает, как и раньше"

Фото соцсети Криштиану Роналду

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о своём отношении к Криштиану Роналду.

"Криштиану был очень крутым, но в то же время чертовски всех раздражал. Возможно, сейчас он уже не так хорош, но раздражает всё так же.

Меня удалили из-за Роналду в матче ЧМ-2006. Просто он любит нырять. Однако у меня не было никаких проблем с ним", - цитирует Руни The Sun.

Напомним, что англичанин и португалец выступали вместе за "МЮ" с 2004 по 2009 год.

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