Руни считает, что чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20 станет "Ливерпуль"

1 Теги ливерпульуэйн руни

Руни считает, что чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20 станет "Ливерпуль"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сказал, что "Ливерпуль" является главным претендентом на чемпионство в АПЛ в сезоне-2019/20. Об этом сообщает IFL TV.

"На мой взгляд, "Ливерпуль" в АПЛ выглядит сильнее всех. У "Ман Сити" невероятная команды, но "Ливерпуль" прибавил по сравнению с прошлым годом, а "Сити" остался на том же уровне. Поэтому, я думаю, что чемпионом станет "Ливерпуль", - сказал Руни.

Напомним, в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов, а в АПЛ уступил "Манчестер Сити", имея разницу в 1 балл.

В этом сезоне "Ливерпуль" после 8 туров занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 24 балла.

А еще: "Ливерпуль" повторил клубный рекорд в АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот , а Хрыстя сказал что Ман Сити

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
5 Бернли Бернли 8 12
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
7 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
9 Челси Челси 7 11
10 Борнмут Борнмут 7 11
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
14 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
16 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов