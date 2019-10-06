Руни считает, что чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20 станет "Ливерпуль"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сказал, что "Ливерпуль" является главным претендентом на чемпионство в АПЛ в сезоне-2019/20. Об этом сообщает IFL TV.

"На мой взгляд, "Ливерпуль" в АПЛ выглядит сильнее всех. У "Ман Сити" невероятная команды, но "Ливерпуль" прибавил по сравнению с прошлым годом, а "Сити" остался на том же уровне. Поэтому, я думаю, что чемпионом станет "Ливерпуль", - сказал Руни.

Напомним, в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов, а в АПЛ уступил "Манчестер Сити", имея разницу в 1 балл.

В этом сезоне "Ливерпуль" после 8 туров занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 24 балла.

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