Руни считает, что его гол лучше, чем мяч Роналду "Ювентусу"



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни сравнял мяч форварда "Реала" Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (3:0) со своим голом в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году.

"Забивать голы голенью сложнее. Так что я выберу свой гол", – цитирует Руни Daily Mail.

Видео: Гол Руни.

Видео: Гол Роналду.

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