Руни считает, что его гол лучше, чем мяч Роналду "Ювентусу"

Теги реал мадридуэйн руникриштиану роналдуэвертон

Руни считает, что его гол лучше, чем мяч Роналду "Ювентусу"
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни сравнял мяч форварда "Реала" Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (3:0) со своим голом в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году.

"Забивать голы голенью сложнее. Так что я выберу свой гол", – цитирует Руни Daily Mail.

Видео: Гол Руни.

Видео: Гол Роналду.

Не пропустите: Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
квант

ну всё ахахах началось - всем рон покоя не дает - гол в натуре был шикарен)))ибра и руни из штанов выпрыгнули что их голы лучше ахахааа как дети ей Богу!

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РМ

Да всем как-то п*х*й

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РМ

а так реакция фанатов Юве больше зрелищнее чем сам гол

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РМ

письками мерятся))

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