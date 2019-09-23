Руни сделал подарок российскому хоккеисту Овечкину

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Руни сделал подарок российскому хоккеисту Овечкину

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил матч МЛС между "Ди Си Юнайтед" и "Сиэтл Саундерс".

После игры капитан "Вашингтон Кэпиталз" встретился с нападающим столичного клуба Уэйном Руни.

Англичанин подарил звёздному гостю футболку своей команды с автографом.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Овечкин также не оставил Руни без подарка, вручив ему свою клюшку.

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