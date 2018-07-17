Руни сделал выбор между Роналду и Месси

1 Теги криштиану роналдулионель мессиуэйн руни

Руни сделал выбор между Роналду и МессиНовоиспеченный форвард американского "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни сделал выбор между лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я уже говорил ранее, что Месси - лучший. Но они оба, вероятно, являются лучшими двумя игроками в истории футбола. Однако, на мой взгляд, Месси - величайший из всех футболистов", - цитирует 32-летнего нападающего goal.com.

Напомним,  Роналду высказался о своем соперничестве с Месси. | soccernews.ru

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