Руни сделал выбор между Роналду и Месси

Новоиспеченный форвард американского "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни сделал выбор между лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я уже говорил ранее, что Месси - лучший. Но они оба, вероятно, являются лучшими двумя игроками в истории футбола. Однако, на мой взгляд, Месси - величайший из всех футболистов", - цитирует 32-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Роналду высказался о своем соперничестве с Месси. | soccernews.ru