Руни сказал, что нужно делать Погба

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Руни сказал, что нужно делать Погба

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни поделился мнением о будущем полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".

"Мне кажется, наступил тот момент, когда, пожалуй, ему лучше двигаться дальше. Думаю, если Поль будет честен с собой, он признает, что его роль после возвращения не так велика, как ему бы хотелось.

Я видел, как он играет за сборную Франции. Это совершенно другой футболист! Видение поля, ведение игры – это все есть в каждом матче за Францию.

В "Манчестер Юнайтед" у него сразу не задалось. Думаю, некоторых игроков стоит просто отпустить", – сказал англичанин.

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