Руни спасает "Эвертон" от поражения в матче против "Брайтона"

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Руни спасает "Эвертон" от поражения в матче против "Брайтона"В матче 8-го тура английской Премьер-Лиги "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном".

"Брайтон" - "Эвертон" - 1:1

Голы: Нокэрт, 82 - 1:0, Руни, 89 - 1:1 (пенальти).

"Брайтон": Райан, Салтор, Даффи (Ханемайер, 73), Данк, Зуттнер, Нокэрт, Стивенс, Проппер, Марч (Искердо, 73), Гросс, Мюррей (Браун, 88).

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Джагелка, Бейнс (Миральяс, 83), Власич, Шнайдерлин, Гуйе (Ньяссе, 69), Сигурдссон, Кальверт-Льюин, Руни (Дэвис, 90+3).

Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Уотфорду". | soccernews.ru

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