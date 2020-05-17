Руни сравнил Лэмпарда с Погба

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Руни сравнил Лэмпарда с Погба

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о экс-хавбеке "Челси" Фрэнке Лэмпарде и полузащитнике Поле Погба.

"Лэмпард - ночной кошмар. Полузащитник, который просто уходит от тебя. Он был тем, о ком Фергюсон говорит: "С ним нельзя играть один-в-один, нужно распределять обязанности между несколькими футболистами.

Поэтому я бы хотел, чтобы Поль Погба играл глубже и вырывался в штрафную соперника. Он бы больше забивал, с хорошей работой ног он тоже станет ночным кошмаром", - сказал Руни.

Напомним, что Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел восемь матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" предложит "Манчестер Юнайтед" трех игроков в обмен на Погба| http://soccernews.ru
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