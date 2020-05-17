Руни сравнил Лэмпарда с Погба
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о экс-хавбеке "Челси" Фрэнке Лэмпарде и полузащитнике Поле Погба.
"Лэмпард - ночной кошмар. Полузащитник, который просто уходит от тебя. Он был тем, о ком Фергюсон говорит: "С ним нельзя играть один-в-один, нужно распределять обязанности между несколькими футболистами.
Поэтому я бы хотел, чтобы Поль Погба играл глубже и вырывался в штрафную соперника. Он бы больше забивал, с хорошей работой ног он тоже станет ночным кошмаром", - сказал Руни.
Напомним, что Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года за 105 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел восемь матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18