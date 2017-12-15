Руни стал автором самого красивого гола АПЛ в ноябре

Теги эвертонуэйн руни

Руни стал автором самого красивого гола АПЛ в ноябре
Гол нападающего "Эвертона" Уэйна Руни в ворота "Вест Хэма" признан самым красивым в Премьер-лиге по итогам ноября,  сообщает официальный сайт АПЛ.

Форвард отличился ударом с центра поля. В этой встрече его команда победила со счетом 4:0.

Видео: Супергол от Руни.

"Это один из лучших, если не лучший, гол, который я забивал", - сказал Руни.

Не пропустите: Гвардиола в третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов