Руни стал автором самого красивого гола АПЛ в ноябре



Гол нападающего "Эвертона" Уэйна Руни в ворота "Вест Хэма" признан самым красивым в Премьер-лиге по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ.

Форвард отличился ударом с центра поля. В этой встрече его команда победила со счетом 4:0.

Видео: Супергол от Руни.

"Это один из лучших, если не лучший, гол, который я забивал", - сказал Руни.

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