Руни стал автором самого красивого гола АПЛ в ноябре

Гол нападающего "Эвертона" Уэйна Руни в ворота "Вест Хэма" признан самым красивым в Премьер-лиге по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ.

Форвард отличился ударом с центра поля. В этой встрече его команда победила со счетом 4:0.

| Congrats, @WayneRooney - winner of the @Carling @PremierLeague Goal of the Month for November! #EFC pic.twitter.com/oON0sNinTz