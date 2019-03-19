Руни стал игроком недели в MLS

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни стал лучшим футболистом недели чемпионата MLS.

Напомним, что недавно игрок забил три гола в Северной Америке в матче против "Реал Солт Лейк" (5:0).

33-летний британец проводит второй сезон в MLS. В нынешнем сезоне Руни участвовал в 3 матчах, забив три гола и сделав 1 ассист.

А еще: Руни провел блестящий матч в чемпионате МЛС| http://soccernews.ru