Руни стал первым за восемь лет игроком, не забившим три пенальти в одном розыгрыше АПЛ

Теги эвертонуэйн рунидаррен бент

Руни стал первым за восемь лет игроком, не забившим три пенальти в одном розыгрыше АПЛ

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни не сумел реализовать 11-метровый удар в матче 30-го тура АПЛ против "Брайтона".

Таким образом, как сообщает Opta, нападающий "ирисок" стал первым за восемь лет игроком, не забившим три пенальти в одном розыгрыше Премьер-лиги.

Отметим, что в сезоне 2009/10 трижды не забивал с "точки" Даррен Бент, который тогда выступал за "Сандерленд". | http://soccernews.ru

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