Руни стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти"

"Дерби Каунти" на своём официальном сайте объявил об утверждении Уэйна Руни на посту главного тренера команды.

Звёздный англичанин стал временным наставником "баранов" в конце ноября, сменив уволенного Филлипа Коку.

Под руководством 35-летнего специалиста команда победила в 3 матчах из 9 при 4 ничьих и 2 поражениях.

Контракт Руни с "Дерби Каунти" рассчитан до июня 2023 года.

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