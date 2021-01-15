Руни стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти"

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Руни стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти"

"Дерби Каунти" на своём официальном сайте объявил об утверждении Уэйна Руни на посту главного тренера команды.

Звёздный англичанин стал временным наставником "баранов" в конце ноября, сменив уволенного Филлипа Коку.

Под руководством 35-летнего специалиста команда победила в 3 матчах из 9 при 4 ничьих и 2 поражениях.

Контракт Руни с "Дерби Каунти" рассчитан до июня 2023 года.

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