Руни стал вторым игроком в истории АПЛ, который получил 100 желтых карточек

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле проиграл "Тоттенхэму" со счетом 0:3.

В концовке этого поединка желтую карточку получил нападающий ливерпульского клуба Уэйн Руни. Стоит отметить, что это предупреждение стало 100-м для форварда в матчах АПЛ. По этому показателю он уступает только хавбека "Вест Бромвича" Гарету Бэрри (119).

Всего 31-летний Руни провел 464 матча в Премьер-лиге и забил 200 голов.

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