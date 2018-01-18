Руни уговорил Уолкотта перейти в "Эвертон"

Новичок "Эвертона" Тео Уолкотт признал, что на его уход из "Арсенала" повлиял Уэйн Руни.

Накануне игрок подписал соглашение с "ирисками", рассчитанное до 2021 года.

"Я несколько раз общался с Руни, он стал одним из важнейших факторов, повлиявших на мое решение. Он сказал, что эта команда прекрасно подходит для игры в футбол. Вот почему я пришел. Хочется стать частью чего-то большого, а Руни считает, что "Эвертон" станет сильнее", - отметил он.

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