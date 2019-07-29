Руни уйдёт из "Ди Си Юнайтед" по семейным обстоятельствам

Теги ди си юнайтедуэйн руни

Руни уйдёт из "Ди Си Юнайтед" по семейным обстоятельствам

Нападающий Уэйн Руни покинет "Ди Си Юнайтед" по истечении срока контракта, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист вынужден пойти на такой шаг в связи с желанием жены вернуться в Англию.

Супруга звёздного форварда Колин планирует уже осенью следующего года заняться переездом.

Напомним, что контракт Руни с "Ди Си Юнайтед" истекает 31 декабря 2021 года.

Не пропустите: Бывшая проститутка извинилась перед женой Руни за секс с Уэйном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов