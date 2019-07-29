Руни уйдёт из "Ди Си Юнайтед" по семейным обстоятельствам

Нападающий Уэйн Руни покинет "Ди Си Юнайтед" по истечении срока контракта, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист вынужден пойти на такой шаг в связи с желанием жены вернуться в Англию.

Супруга звёздного форварда Колин планирует уже осенью следующего года заняться переездом.

Напомним, что контракт Руни с "Ди Си Юнайтед" истекает 31 декабря 2021 года.

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