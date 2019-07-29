Руни уйдёт из "Ди Си Юнайтед" по семейным обстоятельствам
Нападающий Уэйн Руни покинет "Ди Си Юнайтед" по истечении срока контракта, сообщает The Sun.
По сведениям издания, футболист вынужден пойти на такой шаг в связи с желанием жены вернуться в Англию.
Супруга звёздного форварда Колин планирует уже осенью следующего года заняться переездом.
Напомним, что контракт Руни с "Ди Си Юнайтед" истекает 31 декабря 2021 года.
Не пропустите: Бывшая проститутка извинилась перед женой Руни за секс с Уэйном. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черышев поделился эмоциями от возвращения на поле после длительного отсутствия из-за травмы
-
СМИ: "Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны"
-
Болельщики "Реала" считают, что Азару мешают лишние килограммы для хорошей игры
-
Роналду планирует приобрести виллу по соседству с Конором Макгрегором
-
"Сельта" близка к покупке игрока дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагавы
-
Мане готов вложить 276 тысяч евро в строительство школы в родной деревне
-
Черышев прокомментировал своё возвращение на поле впервые с апреля
-
2
Как Бэйл реагировал на погром "Реала" в дерби с "Атлетико" (фото)
-
Карпин оценил старт "Ростова" в новом сезоне РПЛ
-
Хедира близок к переходу в "Арсенал"
-
Агент Филиппа опроверг интерес московского "Динамо"
-
Неймар не будет тренироваться с ПСЖ ещё минимум две недели
-
Руни уйдёт из "Ди Си Юнайтед" по семейным обстоятельствам
-
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры
-
Почеттино рассказал, как переживал поражение в финале Лиги Чемпионов
-
Мойес рассказал о странностях трансферной политики "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" представил новую третью форму
-
Луис Адриано может покинуть "Спартак"
-
"Цзянсу Сунин" подписал хорватского форварда. Шансы на трансфер Бэйла в китайский клуб близки к нулю
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с Милинковичем-Савичем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16