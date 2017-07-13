Руни уже начал забивать за "Эвертон"
Новоиспеченный форвард английского "Эвертона" Уэйн Руни уже начал забивать за свою новую-старую команду.
Так, 31-летний нападающий отметился забитым мячом в товарищеском матче "ирисок" против кенийской команды "Гор Махиа". Случилось это на 35-й минуте игры. Гол Руни стал дебютным в поединке, однако еще до перерыва соперникам удалось восстановить паритет. Сейчас в матче начался второй тайм.
| @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4— Everton (@Everton) 13 июля 2017 г.
Напомним, Куман поприветствовал возвращение Руни в "Эвертон". | soccernews.ru
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