Руни: "В 2010-м году Капелло делал недопустимые вещи"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни остался разочарован поступком, которым в 2010-м году отметился тогда еще главный тренер сборной Англии Фабио Капелло на Чемпионате Мира в ЮАР.

"На Чемпионате Мира в Южной Африке Фабио и его тренеры смотрели игру Италии, и они подпрыгивали и восхищались, когда Италия забивала. И это в то время, когда он работал с Англией. Я не думаю, что это было правильно", - цитирует Руни The Telegraph.

Напомним, Руни не намерен менять свое решение об уходе из сборной. | soccernews.ru