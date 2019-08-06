Руни в январе 2020 года станет игроком "Дерби Каунти"
Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни зимой 2020 года станет игроком "Дерби Каунти", сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт игрока будет рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления на сезон. Руни станет ассистентом главного тренера Филиппа Коку.
"Невероятно рад этой возможности. Очень жду, когда присоединюсь к команде и тренерскому штабу. Уверен, я смогу внести большой вклад в команду", - сказал Руни.
Руни большую часть карьеры (2004 - 2017) провел в "Манчестер Юнайтед", также он долгое время играл в составе сборной Англии.
А еще: Владелец "Дерби Каунти" подтвердил, что клуб хочет подписать Руни| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
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|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16