Руни: "Ван Нистелрой ушел из "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду"

Теги руд ван нистелройманчестер юнайтедуэйн руникриштиану роналдуалекс фергюсон

Руни: "Ван Нистелрой ушел из "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду"Форвард "Эвертона" Уэйн Руни назвал причину ухода известного в прошлом голландского футболиста Руда ван Нистелроя из "Манчестер Юнайтед".

"Руд был один из лучших бомбардиров, с которыми я играл, но когда пришел Криштиану Роналду, мы все увидели, что в их отношениях были проблемы. Фергюсон должен был принять решение по ним, и я думаю, что он принял правильное решение", - цитирует Руни Daily Mirror.

Напомним, Де Хеа озвучил свои финансовые требования по зарплате "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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