Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни, возможно, сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 5-го раунда Кубка Англии.

Напомним, 34-летний Руни играл за "красных дьяволов" с 2004 по 2017 год. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед".

Встречи 1/8 финала Кубка Англии состояться со 2 по 5 марта.

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