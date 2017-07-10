Руни возвращается домой, "Эвертон" лихо закупается и метит в топы

В то время пока болельщиков "Манчестер Юнайтед" изматывает сага о подписании одного из лучших форвардов Премьер-Лиги прошлого сезона Ромелу Лукаку действующий клуб бельгийца "Эвертон" является самым активным английским представителем на летнем трансферном рынке. Рональд Куман и компания не стали дожидаться неизбежного ухода своей главной звезды, который решил не продлевать с "ирисками" контракт и стали закупать очень серьезных футболистов в каждую линию за немаленькие деньги.

Подтверждаются слова самого Кумана годичной давности, когда голландский специалист ради мерсисайдцев покинул "Саутгемптон", заявив, что верит в этот большой проект и собирается стать неотъемлемой его частью. Действительно, весьма высокое седьмое место в минувшей сверхконкурентной кампании – далеко не предел и, похоже, боссы "синих" всерьез взялись построить второй топовый клуб в Ливерпуле, команду, которая смогла бы не только стабильно финишировать в еврокубковой зоне, но и, чем черт не шутит, бороться за место в Лиге чемпионов.

Итак, редакция SoccerNews поведает обо всех уже согласованных трансферах "Эвертона" в текущее трансферное окно по порядку:

Джордан Пикфорд (23 года, из "Сандерленда", 28.5 млн. евро)

Взрывать трансферный рынок "Эвертон" начал в середине июня и сразу же побил несколько рекордов. "Ириски" достаточно неожиданно выиграли борьбу за одного из лучших голкиперов прошлого сезона Джордана Пикфорда. 23-летнего стража ворот за последние полгода связывали слухи едва не со всеми топовыми английскими клубами, но в итоге он оказался в расположении "синих" мерсисайдцев. 28.5 млн. евро – рекордная сумма в истории футбола, уплаченная за вратаря с английским паспортом, а она может вырасти до 35 млн. евро за счет различных бонусов. Более того, Пикфорд стал третьим кипером в списке самых дорогих трансферов этой позиции после легендарного Джанлуиджи Буффона (53 млн.евро) и Эдерсона (40 млн.евро).

Естественно, ливерпульцы за Джордана Пикфорда серьезно переплатили. Безусловно половина из этих денег – за возраст и паспорт, но, наверное, только переплачивая можно выиграть конкуренцию за того или иного футболиста у таких богачей, как например "Манчестер Сити". По мнению руководства "ирисок", экс-голкипер "Сандерленда" – лучший кандидат, чтобы решить вратарскую позицию, которая имеет место быть еще с тех пор, когда команду покинул Тим Ховард.

Дэви Клаассен (24 года, из "Аякса", 27 млн. евро)

Буквально в тот же день после трансфера Пикфорда официальный сайт "Эвертона" объявил о подписании еще одного дорогостоящего новичка Дэви Клаассена. За нидерландского полузащитника "Аякса" "ириски" заплатили 27 млн. евро. 24-летний игрок в прошедшем сезоне во всю о себе заявил, вместе с аместердамцами дойдя до финала Лиги Европы. Клаассен – очередной яркий выпускник прославленной школы столичного голландского клуба, поэтому после такого красочного сезона его переход в более сильный чемпионат был неизбежен.

На бумаге от этого трансфера выиграли все. "Эвертон" заполучил молодого, но уже с еврокубковым опытом футболиста сборной Нидерландов, "Аякс" достойную компенсацию, а сам игрок в составе ливерпульцев будет иметь куда больше времени проявить себя, чем в каком-нибудь более именитом клубе, где результат нужно показывать мгновенно.

Генри Оньекуру (20 лет, из "Эйпена", 6.8 млн. евро)

Приобретение юного нигерийского дарования Генри Оньекуру – это очень грамотный трансфер "синих" на будущее. За копейки "Эвертон" достал лучшего нападающего бельгийского чемпионата наряду с Лукашем Теодорчиком прошлого сезона. Подписав с Оньекуру пятилетний контракт, руководство мерсисайдцев отправило его в аренду, дабы проявить себя в лучшем клубе Бельгии "Андерлехте". И это также блестящее решение. Выступая за "пурпурно-белых" 20-летний форвард получит не только опыт международных матчей и, но и с большой долей вероятности завоюет, как минимум, один внутренний трофей. А это только прибавит аппетита юному африканцу.

Майкл Кин (24 года, из "Бернли", 34 млн. евро)

Настоящим откровением стал трансфер недельной давности Майкла Кина из "Бернли" за рекордные для "Эвертона" 34 млн. евро. 24-летний центральный защитник блистал весь прошлый сезон, несмотря на то, что выступал за одного из аутсайдеров АПЛ. Будучи воспитанником "Манчестер Юнайтед" весь прошлый год ходили слухи о возвращении англичанина в родной клуб. Казалось, этот вариант самый прогнозируемый, но сами "красные дьяволы" не настояли на покупке Кина, а ливерпульцы лихо воспользовались моментом.

После ухода Джона Стоунза в "Манчестер Сити" "Эвертон" серьезно нуждался в сильном центральном оборонце. Ведь каким бы не был хорош Эшли Уильямс - возраст все же берет свое, а Фил Ягелка хоть все еще в строю, но уже давно "пенсионер". В этой связи Майкл Кин – великолепное подписание для "ирисок" и на данный момент по нынешним сумасшедшим расценкам трансферного рынка, цена на него очень даже адекватная.

Сандро Рамирес (22 года, из "Малаги", 5.1 млн. евро)

И если Генри Оньекуру – это покупка на будущее, то трансфер Сандро Рамиреса из испанской "Малаги" - дело сегодняшних дней. "Эвертон" за смешные гроши приобрел неплохого нападающего, который, конечно, не сможет полноценно заменить Ромелу Лукаку, но вырасти в добротного форварда, умеющего забить свои 10 голов за сезон, у испанца будет возможность. Рамирес – очень умный и быстрый футболист с поставленным ударом, а все еще юный возраст способствует его профессиональному развитию.

Уэйн Руни (31 год, из "Манчестер Юнайтед", бесплатно)

Ну и напоследок! Одним из главных событий этого лета стало возвращение Уэйна Руни домой. Еще перед прошлым сезоном было понятно, что время пребывания легендарного форварда в стане "Манчестер Юнайтед" близится к завершению. Руни, будучи действующим капитаном, все реже появлялся на поле, а польза от его нахождения больше распространялась на раздевалку, нежели на игру команды в футбол.

Возвращение в пополняющийся без перестану "Эвертон" – идеальный вариант для Руни, чтобы хотя бы немного реанимировать свою карьеру. В общем, по этому трансферу все понятно. Единственным камнем преткновение в переговорах была заоблачная зарплата, которую "Шрек" когда-то себе скандально выбил у руководства манкунианцев. Благо для мерсисайдцев, Уэйн пошел на снижение заработной платы ровно в два раза и теперь его гонорар в неделю составит 150 тысяч фунтов.

Также сообщается, что нападающий получит компенсацию в 15 млн. от бывшего клуба за последний год контракта, а сам футболист достался "ирискам" бесплатно.

То ли еще будет.

Богдан Архипенко

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