Руни возвращается в "Эвертон"

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Руни возвращается в "Эвертон"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни в ближайшее время может перейти в "Эвертон", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, клубы в данный момент ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Сумма трансфера может быть символической, так как его контракт с манкунианцами истекает через год.

При этом 31-летний Руни хочет получать в "Эвертоне" такую же зарплату, которую он зарабатывает в "Манчестер Юнайтед" - 15 миллионов евро в год.

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