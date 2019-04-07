Руни впервые был удален в МЛС

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни получил первую красную карточку в МЛС.

33-летний англичанин грубо сыграл против футболиста "Лос-Анджелеса" и получил желтую карточку, но после просмотра эпизода с помощью VAR судья решил удалить игрока.

Отметим, что "Ди Си Юнайтед" уступил в этом матче со счетом 0:4.

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