Руни впервые был удален в МЛС
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни получил первую красную карточку в МЛС.
33-летний англичанин грубо сыграл против футболиста "Лос-Анджелеса" и получил желтую карточку, но после просмотра эпизода с помощью VAR судья решил удалить игрока.
Отметим, что "Ди Си Юнайтед" уступил в этом матче со счетом 0:4.
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
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|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
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|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
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|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34