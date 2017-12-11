Руни: "Всегда приятно забивать "Ливерпулю"

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Руни: "Всегда приятно забивать "Ливерпулю"Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни рад забитому мячу в ворота "Ливерпуля" в матче 16-го тура чемпионата Англии (1:1).

Легендарный форвард сравнял счет, реализовав пенальти.

"Это фантастический момент для нас, так как "Ливерпуль" – фантастическая команда с хорошими индивидуально игроками. Мы знали, что это будет сложный матч и нам нужно быть терпеливыми. Мы блестяще защищались. У нас было два или три момента к перерыву, которые должны были реализовывать.

Играть в дерби - здорово, это хорошо для города, и есть чем похвастаться. "Эвертон" может быть доволен. Всегда приятно забивать "Ливерпулю", независимо от того за кого играешь.

Читайте: Благодаря голу Руни с пенальти "Эвертон" вырывает ничью в дерби с "Ливерпулем"  | http://soccernews.ru

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