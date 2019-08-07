Руни выбрал игровой номер в "Дерби Каунти"

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Руни выбрал игровой номер в "Дерби Каунти"

Нападающий Уэйн Руни определился с игровым номером в "Дерби Каунти", к которому он присоединится в январе следующего года.

33-летний футболист будет выступать за "баранов" с цифрой "32" на спине. Британские СМИ пишут, что это реклама главного спонсора клуба - онлайн-казино и букмекерской компании 32Red.

Напомним, что форвард, который известен по выступлениям за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", будет исполнять в "Дерби Каунти" роль играющего тренера. 

С представителем Чемпионшипа Руни заключил контракт до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сейчас он выступает за "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона.

Не пропустите: СМИ узнали, сколько Руни будет зарабатывать в "Дерби Каунти". | http://soccernews.ru
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