Руни выбрал игровой номер в "Дерби Каунти"
Нападающий Уэйн Руни определился с игровым номером в "Дерби Каунти", к которому он присоединится в январе следующего года.
33-летний футболист будет выступать за "баранов" с цифрой "32" на спине. Британские СМИ пишут, что это реклама главного спонсора клуба - онлайн-казино и букмекерской компании 32Red.
Напомним, что форвард, который известен по выступлениям за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", будет исполнять в "Дерби Каунти" роль играющего тренера.
С представителем Чемпионшипа Руни заключил контракт до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сейчас он выступает за "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона.
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|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|46
|99
|2
|Кардифф Сити
|46
|90
|3
|Фулхэм
|46
|88
|4
|Астон Вилла
|46
|83
|5
|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
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|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
|60
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|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
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|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
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|Сандерленд
|46
|37