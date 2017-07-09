Руни: "Выигрыш трофея с "Эвертоном" станет вершиной"

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Руни: "Выигрыш трофея с "Эвертоном" станет вершиной"Новоиспеченный игрок "Эвертона" Уэйн Руни прокомментировал свое возвращение в стан родного для себя клуба.

"Выигрыш трофея с "Эвертоном" станет вершиной. Я действительно чувствую, что теперь клуб движется в правильном направлении, приобретая игроков необходимого уровня. Я хочу быть частью этого проекта и, надеюсь, частью успешной команды "Эвертона"...

Я - взволнован, и я - в восторге от приобретений, которые сделал клуб. Этот клуб продвигается вперед. Этот футбольный клуб должен выиграть трофеи, и мы приложим все усилия, чтобы попытаться это сделать", - цитирует 31-летнего нападающего официальный сайт "ирисок".

Напомним, Руни подписал с "Эвертоном" двухлетний контракт. | soccernews.ru

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