Руни вынужден продать автомобиль, так как у него отобрали права

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни выставил на продажу свой автомобиль BMW i8.

Футболист хочет получить 74 тысяч евро за б/у авто, который в новом виде стоит 127 тысяч.

Напомним, что 32-летний Руни был лишен прав на два года за вождение в нетрезвом виде.

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