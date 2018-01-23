Руни вынужден продать автомобиль, так как у него отобрали права

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Руни вынужден продать автомобиль, так как у него отобрали права

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни выставил на продажу свой автомобиль BMW i8.

Футболист хочет получить 74 тысяч евро за б/у авто, который в новом виде стоит 127 тысяч.

Напомним, что 32-летний Руни был лишен прав на два года за вождение в нетрезвом виде.

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