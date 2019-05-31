Руни: "Я бы хотел в будущем быть тренером "Эвертона" или "Манчестер Юнайтед"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни планирует после завершения карьеры работать тренером в чемпионате Англии. Об этом информирует BBC.

По дынным источника, 33-летний Руни не намерен больше менять клубы и до конца карьеры будет играть за "Ди Си Юнайтед" в МЛС. Его соглашение с клубом действует до лета 2021 года.

"Я себя чувствую отлично, по контракту мне еще два года, а там посмотрим.

После завершения карьеры я бы сразу хотел бы стать тренером. Неважно в какой команде. Но было бы отлично поработать в "Эвертоне" и или "МЮ".

Руни дважды за карьеру выступал за "Эвертон", и 13 лет провел в составе "МЮ".

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