Руни: "Я хочу играть и быть успешным вместе с "Эвертоном"

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Руни: "Я хочу играть и быть успешным вместе с "Эвертоном"

Форвард Уэйн Руни дал интервью после своего возвращения в "Эвертон".

"Как только я узнал, что Куман во мне заинтересован - я не сомневался в своем возвращении. Я хотел здесь играть и дал клубу об этом знать. Тренер оценит меня на тренировках и подберет мне позицию.

Я приехал не в дом престарелых. Я хочу играть и быть успешным вместе с клубом. В футбол всегда играют ради трофеев - это наша цель и задача. Мы не хотим весь сезон играть на одной ноге. Мы будем играть ради успеха.

Я не стух в "Манчестер Юнайтед", но я хотел играть больше. Я поговорил с Моуринью, мы пришли к выводу, что настало правильное время для смены клуба" - приводит слова Руни ВВС.

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