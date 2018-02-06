Руни: "Я хотел бы поработать тренером"



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его интересует возможность тренерской работы.

"Я хотел бы поработать тренером. Я всю свою жизнь погружен в футбол. Мне нравится быть в телестудии и я буду появляться в ней чаще. Впрочем моей целью является тренерская работа", - цитирует Руни Sky Sports.

В этом сезоне 32-летний Руни провел 21 матч в Премьер-лиге и забил 10 мячей.

Не пропустите: Руни: "Манчестер Сити" Гвардиолы может выйти на уровень его "Барселоны". | http://soccernews.ru