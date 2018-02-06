Руни: "Я хотел бы поработать тренером"

Теги эвертонуэйн руни

Руни: "Я хотел бы поработать тренером"
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его интересует возможность тренерской работы.

"Я хотел бы поработать тренером. Я всю свою жизнь погружен в футбол. Мне нравится быть в телестудии и я буду появляться в ней чаще. Впрочем моей целью является тренерская работа", - цитирует Руни Sky Sports.

В этом сезоне 32-летний Руни провел 21 матч в Премьер-лиге и забил 10 мячей.

Не пропустите: Руни: "Манчестер Сити" Гвардиолы может выйти на уровень его "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов